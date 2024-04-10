Швеция подняла в воздух истребители из-за российского военного самолета: что произошло

Визуальная идентификация была осуществлена совместно с двумя немецкими истребителями Eurofighter.
Шведские и немецкие истребители перехватили у шведского берега российский разведывательный самолет Ил-20.
Об этом говорится в сообщении шведских ВВС в Twitter (X).
В сообщении указывается, что российские разведывательные самолеты, залетели в так называемый район полетной информации к юго-востоку от льна Блэкинге.
"Визуальная идентификация была осуществлена совместно с двумя немецкими истребителями Eurofighter, находившимися в состоянии готовности от НАТО, вылетевшими из аэродрома Лааге в Германии", — добавили там.
Напомним, ранее сообщалось, что российские бомбардировщики пролетели вблизи Аляски, в США отреагировали.
Кроме того, мы ранее информировали, что Германия подняла в воздух истребители из-за российского военного самолета.
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