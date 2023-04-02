Официальный Стокгольм продолжает без устали работать над членством Швеции в НАТО.

Швеция поздравила Финляндию с полной ратификацией вступления в НАТО. Этот шаг укрепит безопасность обеих скандинавских стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Тобиас Биллстрем, сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

"Мы рады за Финляндию. Это важный шаг вперед для нашей братской страны, и вступление в НАТО укрепит безопасность как Финляндии, так и Швеции. Но, как заявила Финляндия, их членство не является полноценным, пока Швеция также не станет членом" – отметил Биллстрем.

Официальный Стокгольм продолжает без устали работать над членством Швеции в НАТО, подчеркнул министр.

Напомним, что все страны-члены НАТО ратифицировали заявку Финляндии. На днях государство станет полноправным членом Альянса. Турция - последний представитель военно-политического блока, одобривший соответствующее решение.

Ранее мы сообщали, что в Кремле заявили, что Швеция якобы станет их "законной целью" в случае вступления в НАТО. Шведские власти в ответ вызвали "на ковер" посла РФ Виктора Татаринцева.

В шаге от НАТО: Финляндия вот-вот станет членом Альянса