Швеция предоставит оружие и амуницию для украинских военных более чем на 40 млн долларов

Швеция предоставит оружие и амуницию для украинских военных более чем на 40 млн долларов

Официальное решение должен быть принят парламентом страны в понедельник, 28 февраля.

Правительство Швеции готово предоставить Украине как помощь в противостоянии российскому вторжению оружие, амуницию и продукты для украинских военных.

Об этом сообщает общественный телеканал Sveriges Television со ссылкой на пресс-конференцию министра обороны страны Питера Хультквиста и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон.

Магдалена Андерссон назвала это решение исключительным, но необходимым, поскольку речь идет о безопасности всей Европы.

"Нашей безопасности лучше всего способствует тот факт, что мы сейчас поддерживаем способность Украины защищаться от России", — отметила она.

По словам главы оборонного ведомства Швеции Питера Хультквиста, украинской армии передадут:

5000 одноразовых противотанковых гранатометов Armor Shot 86;

5000 защитных жилетов;

5000 шлемов;

135 000 полевых пайков.

Официальное решение по поводу военной помощи примет шведский парламент в понедельник, 28 февраля. Большинство в Риксдаге поддерживают такое решение.

Министр обороны страны не уточнил, когда именно и как оружие и амуниция попадет в ВСУ.

Общая стоимость этой помощи составляет 400 миллионов шведских крон (около $43 млн).

Напомним, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил о выделении Украине срочной помощи в размере 110 млн. евро.

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