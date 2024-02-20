Швеция предоставит Украине "подводное оружие", которое сможет охотиться на подводные лодки: о чем идет речь

По мнению Defence Express, под подводным оружием подразумеваются малогабаритные торпеды из Torped 47 или SLWT от Saab, которые могут поражать не только корабли, но и подлодки.

Швеция объявила о крупнейшем на сегодня пакет военной помощи Украине на сумму 7,1 миллиарда шведских крон (630 млн евро). В частности, речь идет о подводном оружии.

Что интересного получит Украина, рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире "Эспрессо".

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"В перечне вооружения есть крайне интересное оружие, которое уже передается в Украину из запасов, и называется оно "подводное оружие". Что именно подразумевается, конкретно не сказано. Но есть только два варианта, которые подпадают под этот параметр, когда речь идет о подводном оружии. Первый – это конечно мины, а второй – это торпеды", – предполагает Катков.

Эксперт напомнил, что шведская компания Saab производит малогабаритные торпеды.

Эта торпеда весит около 330 кг, дальность хода 20 км. Оснащена пассивными и активными сенсорами, позволяющими поражать корабли и подлодки на глубине до 300 метров.

"Для ее запуска не нужны специализированные торпедные аппараты. Добавление к морским дронам таких малогабаритных торпед, превращает их в интересное дальнобойное средство, позволяющее охотиться на корабли и подлодки. Именно подлодки РФ являются очень сложной целью", — добавил Катков.