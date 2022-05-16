Швеция приняла официальное решение о вступлении в НАТО — заявление правящей партии

Шведские социал-демократы, имеющие наибольшее количество мест в парламенте и формирующие правительство страны, поддерживают присоединение к Альянсу.

Самая мощная в Швеции политическая сила – Социал-демократическая партия (S/SAP) – поддерживает решение подать заявку о вступлении в НАТО.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном 15 мая на официальном сайте партии.

Социал-демократы имеют больше мест в парламенте Швеции, чем остальные политические силы (100 из 349) и сформировали правительство. Все представители кабинета Министров являются членами Социал-демократической партии.

"Партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО", — говорится в заявлении.

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В то же время, социал-демократы отметили, что будут добиваться того, чтобы Швеция в случае одобрения заявки о вступлении в НАТО выразила односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных военных баз на шведской территории.

Как сообщает SVT, представитель этой партии, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон пояснила на пресс-конференции, что нейтралитет страны "послужил хорошую службу", но в дальнейшем такая политика не будет полезна.

"Если бы Швеция стала единственной страной в регионе Балтийского моря, которая не входит в НАТО, мы оказались бы в уязвимом положении", — подчеркнула она, выразив надежду, что заявка будет подана как можно скорее.

Газета Aftonbladet со ссылкой на собственные источники сообщила, что шведские власти уже подготовили заявку, однако в Стокгольме намерены отправить ее одновременно с финской стороной. По данным издания, правительство примет официальное решение на внеочередном заседании в понедельник, 16 мая, после дебатов в парламенте.

Как известно, 15 мая президент Финляндии объявил, что его страна официально решила подать заявку на вступление в НАТО.

Швеция и Финляндия заявили о желании присоединиться к НАТО

Напомним, Россия угрожает, что в случае вступления в НАТО Швеция и Финляндия станут возможными целями для российских военных.

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