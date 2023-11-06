"Швеция скоро будет в НАТО": Блинкен – после переговоров в Турции

Эрдоган подписал ратификационные протоколы о вступлении Швеции в НАТО и направил их в парламент.

Госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров со своим турецким коллегой в Анкаре в понедельник, 6 ноября, заявил, что убежден в прогрессе по одобрению вступления Швеции в НАТО.

Об этом Блинкен сообщил журналистам по итогам встречи.

По словам госсекретаря, США "очень вдохновил тот факт, что президент (Турции Реджеп Тайип – ред.) Эрдоган подписал ратификационные протоколы (о вступлении Швеции в НАТО – ред.), направил их в парламент".

"И я убежден, что мы увидим дальнейшее движение в этом направлении. Думаю, существует совместное обязательство обеспечить завершение процесса и вступление Швеции в Альянс. Такое обязательство есть у Турции, есть у нас, и я ожидаю, что мы увидим его воплощение", – добавил он.

Напомним, в 2022 году Стокгольм подал свою заявку на вступление в НАТО. Ее ратифицировали все страны-члены Североатлантического союза, кроме Венгрии и Турции. Но 23 октября Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту рассмотреть заявку о членстве Швеции в НАТО.

Кроме Турции, шведскую заявку на вступление в НАТО не одобрила Венгрия.

В свою очередь, Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Швеция должна стать полноправным членом Альянса до конца ноября.

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