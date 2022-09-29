Швеция сообщила о четвертой утечке газа из российских "Северных потоков"

Шведская береговая охрана обнаружила четвертую утечку на российских газопроводах "Северный поток".

Об этом пишет местная газета Svenska Dagbladet.

Так, по данным береговой охраны, четыре утечки из российских трубопроводов природного газа произошли в датской и шведской экономических зонах. Две утечки обнаружены в Швеции, другие две — в датской экономической зоне. Стоит отметить, что ранее было известно о трех разрывах на газопроводе.

"В Швеции речь идет о большом выбросе диаметром примерно 900 метров и меньшем ориентировочно в 200 метров в диаметре", — сообщил изданию дежурный офицер командного центра береговой охраны.

В то же время, как пишет Sky News со ссылкой на источники в Минобороны Британии, трубопроводы РФ были взорваны. По их словам, мины для подрыва "Северных потоков" могли быть спущены на длинной веревке, сброшены за борт лодки или размещены рядом с трубопроводами с помощью подводного беспилотника несколько месяцев или даже лет назад.

"Акты саботажа против газопроводов в Балтийском море, по всей вероятности, были умышленными атаками с использованием подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом", — рассказали Sky News источники в британской обороне.

Напомним, 26 сентября СМИ сообщили о ЧП на газопроводе "Северный поток-2". По данным журналистов, на одной из линий объекта было зафиксировано резкое снижение давления. Вслед за "Северным потоком-2" на еще одном российском газопроводе произошло ЧП. На обеих нитях "Северного потока-1" также зафиксировали снижение давления. После аварий на российских газопроводах Дания проинформировала о загрязнении газом Балтийского моря.

Власти Германии не исключают, что аварии на "Северных потоках" могли произойти в результате спланированных диверсий.

Читайте также: