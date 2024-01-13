Швеция строит новые субмарины, чтобы сдерживать Россию в Балтийском море

Новые подлодки Швеции будут иметь передовое вооружение, чтобы противостоять России в море.

Швеция строит две новые подлодки, чтобы значительно усилить свое военное присутствие в Балтийском море для сдерживания России. Сейчас у Швеции в составе флота четыре субмарина.

Об этом пишет Politico.

66-метровые дизель-электрические подлодки, названные в честь двух шведских регионов "Блекинге" и "Сконе", будут введены в действие в 2027 и 2028 годах.

"Строительство субмарин в Швеции является частью общей тенденции на обновление подводного флота стран Северной Европы. Так, Норвегия недавно заказала четыре подлодки в Германии. Нидерланды рассматривают возможность заказать четыре подлодки в Германии или Франции. Дания, лишившаяся своего подводного флота в 2004 году, тоже подумывает о том, чтобы снова возродить его", — пишет издание.

Они станут первой подводной лодкой, построенной Швецией с середины 1990-х годов. Субмарины будут патрулировать восточные районы Балтийского моря, отслеживать и противодействовать морским операциям России.

Как отметил бывший командир шведской подлодки, а ныне специалист по планированию операций Военно-Морских сил страны Карл Гюлениус, с вступлением Швеции в НАТО альянс найдет "отсутствующий фрагмент пазла" в своей системе безопасности на Балтике.

"С Балтийским морем трудно иметь дело, если у вас нет необходимого опыта, и тот факт, что в НАТО вступает страна, для которой это задний двор, с таким региональным опытом, должен облегчить решение оперативных вопросов", — сказал Гюлениус.

Во время недавнего визита в Стокгольм генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высоко оценил оборонную промышленность Швеции, сказав, что она предлагает "передовую технологию в ряде отраслей", добавив, что вступление в НАТО этого скандинавского государства станет "большим преимуществом" для Альянса.

Напомним, в Швеции заверили в поддержке Украины.

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