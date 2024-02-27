Швеция в НАТО: какие кардинальные изменения ждут страну и Альянс — The Guardian

Для шведов это означает кардинальное изменение национальной идентичности, в то время как Североатлантический союз получает больший контроль над Балтийским морем.

Лишь несколько месяцев назад членство Швеции в НАТО казалось очень далеким от завершения. Подав заявку на вступление в мае 2022 года после вторжения России в Украину, иногда казалось, что Стокгольм может остаться во взвешенном состоянии бесконечно долго. В то время как Финляндия, подавшая заявку на вступление в Альянс одновременно со своим соседом, стала членом с рекордной скоростью в апреле прошлого года, Швеция застряла в дипломатической трясине.

Об этом пишет The Guardian.

Преграды

Прошлым летом серия спален Корана в Швеции разожгла отношения с Турцией, что сделало "да" со стороны Анкары маловероятным, а порой и немыслимым. А недавно, в сентябре, правительство Виктора Орбана было вовлечено в публичную словесную войну со Швецией из-за критики венгерской демократии и преподавания в шведских школах. В конце прошлого месяца, после того, как парламент Турции дал Швеции зеленый свет, венгерский премьер-министр все еще настаивал на переговорах в публичном письме своему шведскому коллеге Ульфу Кристерссону.

Решения Венгрии

Теперь все это уже в прошлом. Почти двухлетняя игра в ожидании закончилась на прошлой неделе, когда правящая партия Венгрии "Фидес" объявила, что этот вопрос будет вынесен на рассмотрение парламента. До пятницы Кристерссон и Орбан стояли бок о бок, объявляя о военном соглашении, которое позволило Венгрии купить четыре самолета Gripen в Швеции, и заявляя, что, хотя они еще не обо всем договорились, они "готовы умереть друг за друга". В понедельник, 26 февраля, венгерский парламент наконец-то проголосовал за членство скандинавской страны в НАТО.

Что это значит для Швеции и всего мира

При условии, что все административные процедуры между Венгрией и Вашингтоном пойдут по плану, это может быть вопросом нескольких дней, прежде чем флаг Швеции развевается над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. Но что это значит для Швеции и всего мира?

Для НАТО это дает Североатлантическому союзу доступ к территории Швеции и превращает Балтику в море НАТО, окруженное странами-членами.

Эмма Розенгрен, научная сотрудница Шведского института международных отношений, считает, что Швеция, вероятно, будет служить логистическим центром для оборонного планирования, "в том числе для транспортировки личного состава и материальных средств в воображаемый будущий фронт войны".

А как насчет Швеции? В течение месяцев страна готовилась к этому моменту, действуя почти так, словно она уже является полноправным членом НАТО. Она подписала соглашение с США о предоставлении полного доступа к 17 своим военным базам, начала интеграцию в НАТО и даже объявила о планах отправить войска в Латвию.

Для исторически нейтральной страны это знаменует драматическое изменение национальной идентичности. В январе Кристерссон предупредил шведов, привыкших считать себя миролюбивой нацией, чтобы они готовились к возможности войны, и страна восстановила обязательную гражданскую обязанность — форму национальной службы, которая была демонтирована после холодной войны. Небольшая часть населения будет призвана на военную службу против своей воли. Членство в НАТО также означает увеличение расходов на оборону.

Для избирателей социал-демократов этот шаг станет особенно потрясающим уходом. Идея членства в НАТО долгое время считалась в партии немыслимой, а бывший министр обороны Петер Хультквист осенью 2021 года заявил, что может "гарантировать", что никогда не будет участвовать в процессе вступления в НАТО.

Лишь через несколько месяцев, когда российское вторжение привело к кардинальным изменениям как в общественном мнении, так и среди политических партий, лидер социал-демократов, тогдашняя премьер-министр Магдалена Андерссон, начала процесс вступления Швеции в НАТО.

Магнус Хёрт, генеральный директор Агентства психологической защиты Швеции, назвал это историческим моментом для страны. Роберт Далсьо, директор по исследованиям Шведского агентства оборонных исследований, сказал, что голосование Венгрии может сделать Швецию членом НАТО до конца недели. По его словам, Альянс уже подготовил шатер и флагшток для церемонии.

На макроуровне, по словам Далсьо, этот шаг является частью чего-то гораздо большего, завершая "долгое прощание Швеции с нейтралитетом" — процесс, начавшийся в конце холодной войны, когда страна сняла с себя этот ярлык и подала заявку на членство в ЕС.

Для Кристерссона, умеренного лидера правоцентристской правящей коалиции Швеции, над которым вопрос НАТО затрудняется с тех пор, как он стал премьер-министром в октябре 2022 года, это будет огромным облегчением.

Поскольку умеренная партия имеет относительно низкие рейтинги в опросах — лидируют социал-демократы, за ними идут ультраправые Шведские демократы — это выводит его на мировую арену как ключевого игрока в новой североевропейской структуре власти. Исключение НАТО из списка приоритетных дел стало ключевым приоритетом для его правительства, оставив больше времени для решения внутренних проблем, таких как бандитизм.

Напомним, парламент Венгрии в понедельник, 26 февраля, официально проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО.

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