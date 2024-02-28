Швеция в НАТО – удар для Путина: как изменятся правила глобальной игры

Кремлевский диктатор Владимир Путин уже давно враждебно относится к расширению НАТО. Он утверждал, что вторжение в Украину было способом предотвратить рост Альянса вплотную к границам России. Но, наконец, Путин добился прямо противоположного.

Об этом пишет Business Insider.

В понедельник, 26 февраля, парламент Венгрии проголосовал за членство Швеции в НАТО — шаг, который может быть именно тем, что необходимо Западу для противодействия Путину и его подлой тактике.

Членство Швеции в НАТО положит конец ее десятилетней политике нейтралитета. Это также означает, что эпоха после холодной войны, когда Швеция сократила численность своих вооруженных сил и искала лучшие торговые и дипломатические связи с Россией, завершилась.

Слабое место НАТО

Представители НАТО уже давно опасаются, что Балтийский регион на северо-востоке Европы является одной из самых уязвимых зон Альянса, и если Россия победит в Украине, ее следующим шагом может стать нападение на этот регион.

Оскар Йонссон, специалист по обороне из Шведского университета обороны, сказал Business Insider, что Швеция предоставит НАТО широкий спектр новых возможностей для нанесения ответного удара.

"Швеция обеспечит стратегическую глубину, необходимую для проведения воздушных и ракетных операций против российских операций, а также будет сложной целью в Балтийском море", — сказал он.

Членство Швеции в НАТО означает, что Североатлантический союз является доминирующей силой в Балтийском море.

В течение сотен лет этот регион являлся жизненно важным коридором для российского флота, сказал в интервью Business Insider Нима Хоррами, научный сотрудник Арктического института.

Он добавил, что "широкие побережья Швеции и многочисленные острова предоставляют НАТО уникальное преимущество в навигации и контроле" над морем и ограничивают потенциальные военно-морские операции России с ее баз на Балтике.

Хоррами добавил, что со вступлением Швеции в Альянс границы НАТО еще больше приблизились к России, а это значит, что НАТО может более эффективно наносить удары по Санкт-Петербургу, второму по величине городу России, и Калининграду, балтийскому анклаву, где Россия имеет ядерные ракеты. "Искандер".

"Это добавляет еще один уровень сдерживания против потенциальной российской агрессии, поскольку силы НАТО могут эффективно реагировать на угрозы в режиме реального времени", — сказал Хоррами.

Общая оборонная стратегия Швеции

Не только географическое положение Швеции выгодно НАТО, она также имеет уникальный подход к обороне, который может сработать в ее пользу.

Швеция давно живет под угрозой российской агрессии. После Второй мировой войны она приняла стратегию "тотальной обороны", которая предполагает, что каждая часть общества, от школьников до пенсионеров, имеет свою роль в случае войны.

В годы после распада СССР эта стратегия казалась пережитком истории и была свернута. Но перед лицом угрозы со стороны путинской России она была обновлена для использования.

В 2018 году Швеция выпустила 20-страничную правительственную брошюру под названием "Если наступит кризис или война", в которой рассказала гражданам, что делать в ответ на такие кризисные ситуации, как отключение электроэнергии или массовые кибератаки.

Европейские лидеры обращают внимание на эту стратегию и пытаются подготовить своих граждан к мрачной перспективе войны с Россией.

Министр иностранных дел Латвии призвал членов Альянса рассмотреть возможность возобновления призыва в армию, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил на этой неделе, что НАТО должно готовиться к возможности войны с Россией уже через пять лет.

"Это уже вызвало значительный интерес со стороны стран НАТО, которые никогда не имели такой концепции и хотят научиться", — прокомментировал шведскую стратегию Йонссон.

Одним из основных способов, которым Россия пытается использовать уязвимости и внутренние разногласия стран НАТО, является распространение дезинформации и теорий заговора. Швеция обвинила Россию в распространении дезинформации о сожжении Корана с целью повредить ее заявке на членство в НАТО.

Хорамми сказал, что в рамках своей стратегии тотальной обороны шведское правительство ввело политику информирования людей об опасности дезинформации, и на эту политику следовало бы обратить внимание другим странам-членам НАТО.

"Я верю, что значительное количество членов Альянса, а также НАТО в целом, положительно оценят шведское агентство психологической защиты и его работу по предварительному развенчиванию дезинформации", — сказал он.

Перед НАТО стоят серьезные вызовы

Несмотря на толчок от членства Швеции, НАТО все еще сталкивается с одним из самых серьезных вызовов в своей истории.

США долгое время поддерживали Североатлантический союз. Но Дональд Трамп, стремящийся вернуть себе президентское кресло на нынешних выборах, снова разжигает враждебность к Альянсу и ставит под сомнение обязательства США. На недавнем митинге в Южной Каролине он даже заявил, что пригласит Россию напасть на членов НАТО, не платящих свои взносы.

Россия же ответила на первые шаги Швеции по вступлению в НАТО в 2022 году угрозами разместить больше ядерного оружия в регионе.

Йонссон заявил, что решение о вступлении Швеции в НАТО было принято после тщательного взвешивания рисков в мире, который становится все более опасным, и угрозы России пока выглядят блефом.

Во время войны в Украине и поставок западного оружия Россия выступала с большими угрозами, но мало что делала на практике, — сказал он. — То же касается членства Финляндии и Швеции в НАТО».

Возможно, это и так, но российская угроза для НАТО остро как никогда, и важность вступления Швеции в Альянс нельзя недооценивать.

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