Швеция возвращается к тактике холодной войны для борьбы с фейками и не исключает нападения РФ

Швеция возвращается к тактике холодной войны для борьбы с фейками и не исключает нападения РФ

Заместитель директора Агентства психологической защиты не исключает, что "Швеция может быть атакована".

На фоне опасений новой агрессии России Швеция возобновила Агентство психологической защиты для борьбы с зарубежными фейками и дезинформацией.

Об этом пишет The Guardian.

Напряжение в регионе растет после наращивания российских войск у границы с Украиной. Агрессия РФ приводит к дискуссии о том, следует ли Швеции и Финляндии, не являющимися членами НАТО, присоединиться к Альянсу. В прошлом месяце Стокгольм усилил свое военное присутствие на стратегически важном острове Готланд в Балтийском море.

Также читайте Россия наращивает активность в Балтийском море: Швеция усиливает боеспособность

Заместитель директора Агентства Магнус Хёрт сказал, что пока непосредственной угрозы для Швеции нет, но предупредил: "Мы не исключаем, что Швеция может быть атакована".

В издании отмечают, что опасения в обществе усилились накануне выборов в Швеции, которые должны пройти в сентябре. Хёрт не исключает, что Россия может вмешаться в процесс волеизъявления.

Агентство психологической защиты было окончательно закрыто в 2008 году, но значительная часть его подразделений была ликвидирована годами ранее, после окончания холодной войны. Хотя новое агентство формируется с 2016 года, Хёрт сказал, что именно последний российско-украинский кризис подтолкнул к возобновлению этого учреждения.

Магнус Хёрт заявил, что оккупация Россией Крыма в 2014 году заставила Швецию возобновлять свою "тотальную оборону", совмещая военную, гражданскую и психологическую безопасность.

"В последнее время мы наблюдаем, что ситуация с безопасностью в нашей части мира ухудшилась. Ситуация стала более напряженной", — подчеркнул он.

По словам Хёрта, авторитарные государства используют дезинформацию и вмешательство во внутренние дела стран, в частности, в выборы, для дестабилизации и "достижения своих целей".

Напомним, что Швеция выделила $5 млн для укрепления устойчивости Украины.

Читайте также: