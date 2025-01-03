Швеция выделила 26 млн евро на непрямую поддержку ПВО Украины

Средства поступят из ранее объявленных пакетов поддержки для Украины.

Швеция решила выделить 300 миллионов шведских крон (около 26 млн евро) в непрямую поддержку противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Швеции.

Денежные средства будут переданы Румынии, чтобы она смогла заменить систему Patriot, которую передала Украине.

"Румынии нужны средства, чтобы иметь возможность приобрести снаряды типа Patriot, датчики и другое оборудование на замену системам, которые страна предоставила Украине в 2024 году. Поэтому 300 млн. перечисляются Румынии", — говорится в заявлении.

Средства поступят из ранее объявленных пакетов поддержки для Украины.

Напомним, Зеленский назвал, сколько систем Patriot нужно Украине, чтобы сделать войну для Путина бессодержательной.

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