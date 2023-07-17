Швеция выделяет более полумиллиарда евро на восстановление Украины: на что пойдут деньги

Шведский министр подчеркнул, что Украина не должна возвращаться в состояние, существовавшее до агрессии России, а продолжать развитие

Швеция обещает выделить более 520 млн. евро на помощь в восстановлении Украины и проведении реформ.

Об этом заявил министр по вопросам развития и внешней торговли Йохан Форссел, передают The Guardian и пресс-служба шведского правительства.

По его словам, финансирование будет происходить равномерными частями в период с 2023 по 2027 год.

На что потратят деньги

"Это самая большая и самая амбициозная двусторонняя стратегия, когда-либо разработанная Швецией. Мы хотим видеть в Киеве не один, а два сине-желтых флага – украинский и европейский. Средства будут направлены на восстановление украинской инфраструктуры, расширение доступа Украины к энергии, которая не содержит ископаемого топлива и укрепления безопасности и защиты прав человека", – сказал Форсселл.

Стратегия сотрудничества Швеции в сфере восстановления и реформ с Украиной охватывает пять сфер поддержки:

восстановление критической инфраструктуры и основные социальные услуги; "зеленый" переход; инклюзивное экономическое развитие, предпринимательство и торговля; безопасность и стабилизация права человека, демократия, верховенство права и гендерное равенство.

Отдельное внимание обращается на отрасли, где Швеция является лидером, такие как "зеленый" переход, социальные проблемы и цифровизация.

Привлечение бизнеса

Помимо помощи, привлечение бизнес-сектора будет важно для мобилизации необходимых ресурсов.

"Условия для бизнеса имеют решающее значение для усилий по реконструкции и восстановлению экономики Украины. Укрепляя инвестиционный климат и роль Украины как торгового партнера, стратегия может способствовать развитию торговли и предпринимательства", – отметил Форсселл.

Министр добавил, что стратегия помощи основывается на четком понимании, что во время восстановления Украина не должна возвращаться в состояние, существовавшее до агрессии России, а продолжать развитие и модернизацию.

Ранее сообщалось, что для повышения собственной обороноспособности Швеция будет изучать войну России против Украины.

Напомним, что Болгария предоставила Украине самый большой пакет военной помощи.

Читайте также: