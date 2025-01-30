Швеция выделяет Украине рекордный пакет военной помощи: что в него войдет

Этот пакет станет уже 18-м с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Швеция предоставляет Украине рекордный пакет военной помощи на сумму 13,5 млрд шведских крон (1,23 млрд долларов).

Об этом сообщил министр обороны страны Пол Йонсон.

Министр отметил, что правительство Швеции ведет переговоры с поставщиками как в своей стране, так и в Европе по поставке приоритетного военного оборудования, такого как артиллерия и беспилотники.

Эта помощь подчеркивает дальнейшую поддержку Швеции обороноспособности Украины в условиях российской агрессии.

Напомним, военная помощь США Украине продолжается. Помощь продолжает поступать по ранее принятым пакетам.

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