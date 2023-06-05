Швеция выполнила требования Турции по вступлению в НАТО — Столтенберг

Трехсторонняя встреча с участием Швеции, Турции и НАТО должна состояться 12 июня.

Швеция выполнила требования Турции и теперь имеет право вступить в Североатлантический альянс.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Стлтенберг после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 июня.

"Швеция сделала огромные шаги, чтобы удовлетворить требования Турции, полностью выполнив свою ответственность перед Турцией, чтобы вступить в НАТО", - сказал генсек.

Трехсторонняя встреча с участием Швеции, Турции и НАТО должна состояться 12 июня, добавил Столтенберг.

Чтобы Швеция вступила в НАТО, ратифицировать ее заявку должны Анкара и Будапешт. Напомним, глава правительства Венгрии Виктор Орбан недавно заявил, что Швеция должна улучшить отношения с Венгрией, прежде чем государство одобрит ее членство в Альянсе.