Швецию накрыла волна убийств: армия может забрать ряд полномочий полиции

В сентябре в результате группового насилия погибли 12 человек – это самый высокий показатель с декабря 2019 года.

Шведская армия будет помогать полиции в борьбе с вооруженной преступностью.

Об этом заявил премьер-министр Ульф Кристерссон после экстренной встречи с главным военачальником страны, пишет Би-би-си.

Об этих мерах премьер Швеции объявил на фоне резкого роста количества нападений с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Только на прошлой неделе в течение 12 часов в Стокгольме застрелили двух молодых мужчин.

Кроме того, в одном из населенных пунктов севернее столицы 24-летняя женщина погибла в результате взрыва в ее доме.

По данным газеты Dagens Nyheter, это самый высокий показатель с декабря 2019 года.

По решению властей, на следующей неделе армия будет помогать полицейским с анализом данных, логистикой, криминалистической экспертизой и работой с взрывчатыми веществами.

Кристерссон также заявил о необходимости законодательно расширить полномочия армии.

"Я не могу не признать, насколько серьезна ситуация. Швеция никогда раньше не видела ничего подобного. Ни одна страна Европы сейчас такого не переживает", — сказал Кристерссон.

Шведские СМИ связывают рост количества убийств в стране с внутренним конфликтом в криминальной банде, известной как сеть "Фокстрот". Известно, что она раскололась на две конкурирующие между собой группировки и между ними регулярно происходят столкновения.

Шведская полиция считает, что местные банды все чаще используют для совершения преступлений детей, поскольку дети до 18 лет часто получают легкие приговоры в судах или вообще остаются без наказания.

По данным правоохранительных органов, к торговле наркотиками привлекаются все младше детей (некоторым всего 10 лет), и среди них растет число тех, кто в конфликтах использует оружие со смертельным исходом.

В Швеции относительно легко можно купить нелегальное оружие, поступающее преимущественно из балканских стран, считает полиция.

Ранее стало известно, что полиция США обнаружила останки давно умершего мужчины в холодильнике одной из частных квартир в Туэле, штат Юта.

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