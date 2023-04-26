Шведская исследовательская ракета случайно упала в Норвегии

В МИД Норвегии не получили от Швеции никаких официальных сообщений по поводу инцидента.

Шведская исследовательская ракета случайно упала на территории Норвегии. Инцидент произошел из-за технического сбоя.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании Sweden Space Corp.

Ракета достигла высоты 250 километров для проведения экспериментов в условиях невесомости, однако вышла из строя и упала. Объект приземлился в горах на высоте 1 км. Расстояние от места падения до ближайшего населенного пункта – 10 километров.

Власти Норвегии очень серьезно относятся к любой несанкционированной деятельности на своей территории, подчеркнул спикер Министерства иностранных дел. Также в ведомстве отметили, что в случае какого-либо нарушения границы ответственные лица должны немедленно проинформировать норвежские органы власти. В случае с падением шведской ракеты МИД Норвегии официального сообщения от Стокгольма не получило.

Напомним, российская баллистическая ракета после испытания упала на территорию Казахстана.

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