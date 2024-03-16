Шведская журналистка попала в скандал из-за шутки о беженках из Украины: посольство требует извинений

Сама журналистка заявила, что не понимает, за что извиняться.

Украинское посольство в Швеции призвало шведскую журналисту иракского происхождения Элаф Али извиниться перед украинскими женщинами беженцами за свою "шутку" в одной из последних юмористических программ "IFS — invandrare för svenskar" на национальном канале SVT.

Об этом говорится в сообщении на странице Facebook посла Украины в Швеции Андрея Плахотнюка.

"Считаем такие высказывания глубоко оскорбительными и абсолютно неприемлемыми, учитывая обстоятельства полномасштабной российской военной агрессии против Украины, заставившей украинских женщин спасать свою жизнь и жизнь своих детей за границей", — говорится в сообщении.

Как сообщает Visegrád 24, Элаф Али заявила, что украинские женщины — блондинки и с голубыми глазами, поэтому "никто не заметит их присутствие, кроме публичных домов".

Кроме того, посольство Украины в Швеции призывает руководство канала SVT — принять необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

В комментариях возмущенные местные жители призвали журналистку принести извинения украинским женщинам, которые убегали от войны, однако Элаф Али заявляет, что "не понимает, за что она должна извиняться".

Коментар Елаф Алі

Напомним, ранее сообщалось, сколько украинцев покинули свои дома за время полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Польше заявили, что не будут способствовать возвращению украинцев домой.

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