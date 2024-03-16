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Шведская журналистка попала в скандал из-за шутки о беженках из Украины: посольство требует извинений

Шведская журналистка попала в скандал из-за шутки о беженках из Украины: посольство требует извинений

Журналистка Элаф Али/Фото: mosaik.kristianstadsbladet.se

Сама журналистка заявила, что не понимает, за что извиняться.

Украинское посольство в Швеции призвало шведскую журналисту иракского происхождения Элаф Али извиниться перед украинскими женщинами беженцами за свою "шутку" в одной из последних юмористических программ "IFS — invandrare för svenskar" на национальном канале SVT.

Об этом говорится в сообщении на странице Facebook посла Украины в Швеции Андрея Плахотнюка.

"Считаем такие высказывания глубоко оскорбительными и абсолютно неприемлемыми, учитывая обстоятельства полномасштабной российской военной агрессии против Украины, заставившей украинских женщин спасать свою жизнь и жизнь своих детей за границей", — говорится в сообщении.

Как сообщает Visegrád 24, Элаф Али заявила, что украинские женщины — блондинки и с голубыми глазами, поэтому "никто не заметит их присутствие, кроме публичных домов".

Кроме того, посольство Украины в Швеции призывает руководство канала SVT — принять необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

В комментариях возмущенные местные жители призвали журналистку принести извинения украинским женщинам, которые убегали от войны, однако Элаф Али заявляет, что "не понимает, за что она должна извиняться".

Коментар Елаф Алі / ©
Коментар Елаф Алі

Напомним, ранее сообщалось, сколько украинцев покинули свои дома за время полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Польше заявили, что не будут способствовать возвращению украинцев домой.

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