Шведские военные подавили российский дрон, который шпионил за авианосцем НАТО

Российский дрон пытался приблизиться к атомному авианосцу в Швеции / © Associated Press

Российский беспилотник подлетел к флагману французских Военно-морских сил, авианосцу «Шарль де Голль». Он пришвартован в шведском порту Мальме, где готовится к учениям.

О случае сообщает FOX News.

По информации медиа, дрон взлетел с соседнего российского корабля и приблизился к авианосцу. Вооруженные силы Швеции подтвердили журналистам, что наблюдали подозрительный полет беспилотника и сбили его. Военные пока не могут ответить, что произошло с дроном после потери с ним связи.

«Шарль де Голль» — крупнейший в мире неамериканский атомный авианосец. Его общая длина — чуть больше 260 метров. Корабль обычно перевозит несколько тысяч моряков и других военных, а также около 30 истребителей.

Где в Европе летали российкие дроны

В Западной Европе обнаруживали беспилотники, кружившие над аэропортами, военными базами и электростанциями. Все это считают частью вероятной программы «гибридной войны», которую ведет Россия. Некоторые предполагают, что они прибывают, чтобы проверить устойчивость отдельных стран НАТО, которые помогают Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что за «навалившимися» на Германию дроновыми атаками может стоять Россия.

«Наше предположение состоит в том, что за большинством полетов этих дронов стоит Россия», — цитирует DW слова немецкого канцлера.

Мерц также назвал численность атак не только на Германию, но и в целом на Европу «беспрецедентной». В то же время он отметил, что пока ни один из дронов не нес взрывчатки. Очевидно, что все они выполняли разведывательную миссию, предположил канцлер Германии.

В конце 2025 года аэропорт Мюнхена пришлось трижды закрывать из-за неизвестных дронов, появлявшихся у аэродрома ближе к ночи.

Мюнхен — далеко не единственный европейский аэропорт, подвергшийся атакам дронов — налеты неопознанных беспилотников распространились по Европе от Норвегии до Испании и от Вильнюса до Брюсселя.

Первым из-за дронов в воздухе закрывали аэродромы в Варшаве, Жешуве и Люблине в Польше, после этого — в Копенгагене и Ольборге в Дании, далее в столице Норвегии Осло и меньших аэропортах на севере страны.

Тем временем Великобритания направила команду специалистов по борьбе с беспилотниками из полка Королевских ВВС, развернутого с базы ВВС Лиминг в Северном Йоркшире, для усиления обороны Бельгии против беспилотников.

Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявила, что новая система противодействия дронам должна быть полностью введена в эксплуатацию до конца 2027 года.