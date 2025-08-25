Шведский чиновник оставил секретные документы НАТО в общественном туалете

НАТО / © Associated Press

После визита премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в Турцию в 2022 году правительственный сотрудник оставил в туалете аэропорта Арланда папку с частично засекреченными материалами по переговорам о вступлении Швеции в НАТО.

Папку случайно обнаружил уборщик, сообщает Dagens Nyheter, что вызвало беспокойство по безопасности.

Документы содержали информацию о переговорах с Турцией, доступ к которым имел лишь ограниченный круг должностных лиц. Правительство подтвердило факт инцидента, отметив, что оценка указывала на отсутствие критически секретной информации, из-за чего случай не сообщил Службе безопасности. В то же время, некоторые материалы имели гриф иностранной тайны, что могло представлять риск для международных отношений.

По данным источников, инцидент произошел, когда по прилету правительственных представителей их не допустили к служебному такси, и они были вынуждены воспользоваться общественным транспортом. В результате чиновник оставил папку в туалете.

"Это правда, что сотрудник правительственных учреждений забыл переплет в Арланде после поездки премьер-министра в Турцию, и что ее нашли сотрудники аэропорта. Оценка заключалась в том, что папка не содержит секретной информации. Поэтому оценка ущерба не была подготовлена, и об инциденте не было сообщено Службе безопасности", - говорится в официальном сообщении.

Инцидент является частью серии случаев, связанных с халатностью в обращении с секретными материалами в шведском правительстве. В последующие месяцы после этого инцидента правительственный советник по национальной безопасности Хенрик Ландерхольм допустил еще несколько ошибок: оставлял телефон в посольстве Венгрии, блокнот на Шведском радио и документы во время курса Gällöfsta в марте 2023 года.

Представители правительства объясняют, что большинство этих случаев произошли из-за стрессовых условий труда, однако расследование Ландерхольма официально началось лишь почти через два года после того, как Dagens Nyheter опубликовало подробности предыдущих инцидентов.