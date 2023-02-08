Шведский парламент решил отправить в помощь Украине бронетехнику и артиллерию

В среду, 8 февраля, парламент Швеции принял решение об изменениях в бюджет в связи с поставкой военной помощи Украине в размере 4,3 млрд шведских крон ($406,7 млн).

Об этом сообщили в пресс-службе Риксдага.

“Военная техника, без которой вооруженные силы Швеции смогут обойтись в течение определенного периода, будет передана Украине. Пакет включает в себя противотанковое оружие NLAW, оборудование для разминирования, легкое противотанковое оружие Robot 57 и боевые машины пехоты Combat Vehicle 90”, — говорится в сообщении.

Также читайте Эрдоган назвал условие вступления Швеции в НАТО

Эти изменения в бюджет вступят в силу в пятницу, 13 февраля.

Ранее правительство Швеции официально сообщило, что передаст Украине самоходные артиллерийские установки Archer, не называя точного количества. Шведский премьер Ульф Кристерссон говорил о планах передать около 50 боевых машин пехоты CV90.

Напомним, Швеция и Германия ведут переговоры по новому пакету вооружений для Украины. В него должны войти ракеты противовоздушной обороны.

Читайте также: