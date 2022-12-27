Шведской паре надоело слушать Last Christmas на Рождество, поэтому они нашли способ избавиться от песни

Один из основных хитов британского певца Джорджа Майкла, вернее, дуэта Wham!, могут запретить.
Томас и Ханна Маццетти из Швеции собирают средства на выкуп прав на песню Last Christmas британского дуэта Wham!, чтобы навсегда запретить ее исполнение и трансляцию в общественных местах, радио и ТВ.
Об этом говорится в NPR.
Томас и Ханна хотят купить права на композицию "На прошлое Рождество", чтобы навсегда снять хит с эфиров.
Издание The Independent сообщает, что они собрали 62 тыс. долларов, но цена составляет по меньшей мере 15 млн. долларов.
Ханна Маццетти ненавидит Last Christmas с юношества, 13 лет. Тогда она работала в кафе в Оксфорде. Менеджер заведения постоянно ставил эту песню в рождественский сезон.
В прошлом, 2021 году, супруги Маццети подружились с людьми, которые тоже ненавидят эту песню. Тогда возникла идея выкупить права на композицию. Они принадлежат лейблу Warner Chappell Music UK и оцениваются в 15-25 млн долларов.
Песня Last Christmas впервые зазвучала в 1984 году и стала символом Рождества. Композиция возглавляет рождественские хит парады не только Billboard Holiday Songs Chart, но и других праздничных чартов.
Исполнил Last Christmas ныне покойный британский певец Джордж Майкл в дуэте с Эндрю Риджли. Тогда музыканты имели огромный успех в составе Wham!. Автором композиции является Джордж Майкл.
Не менее популярен клип "Last Christmas". В видео Джордж Майкл и Эндрю Риджли в компании друзей проводят праздник на лыжном курорте. Девушка Эндрю раньше встречалась с Джорджем, поэтому песня посвящена их прошлым отношениям. В клипе также принимают участие бывшие бэк вокалисты дуэта Pepsi and Shirlie и Spandau Ballet.
Новый год и Рождество предполагают создание праздничной атмосферы.
Добавьте новогодний плейлист к музыкальной подборке для своей вечеринки.
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