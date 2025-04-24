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Швеция осуществила первую боевую миссию в составе НАТО: инцидент произошел возле Польши
Причиной инцидента стал российский самолет-разведчик, приблизившийся к воздушному пространству Польши.
Шведские истребители Jas 39 Gripen перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 вблизи Польши. Инцидент с перехватом самолета стал первой боевой миссией страны после вступления в НАТО.
Об этом Вооруженные силы Швеции сообщили в социальной сети X.
«Два шведских Jas 39 Gripen выполнили первую боевую задачу в рамках программы НАТО по усиленной готовности к реагированию на инциденты», — говорится в сообщении.
Шведские военные уточнили, что истребители взлетели с базы в Польше и «осуществили визуальную идентификацию» российского самолета радиоэлектронной разведки типа Ил-20 Coot.
В то же время в воздушных силах НАТО отметили, что впервые в рамках усиленного патрулирования воздушного пространства НАТО Gripen осуществили перехват самолета.
«Авиация Швеции сейчас развернута в Малборке вместе с Королевскими ВВС [Великобритании — ред.], демонстрируют стабильную интеграцию и обеспечивают целостность территории союзников в режиме 24/7/365», — заявили в воздушном командовании.
Напомним, недавно истребители НАТО, обеспечивающие воздушное патрулирование в странах Балтии, дважды поднимались в воздух для перехвата российских самолетов, нарушивших международные летные правила.