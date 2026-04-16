Швеция бьет тревогу: готовит ли Россия удар по островам в Балтийском море

Россия может атаковать Балтийские острова / © Министерство обороны России

Уже несколько дней не утихают обсуждения возможного плана России напасть на страны Балтии. Есть веские причины полагать, что такой план может быть реальным. Швеция предупредила, что Россия может в любое время захватить остров одной из стран Балтии, чтобы проверить готовность НАТО.

Главнокомандующий вооруженными силами страны считает, что Кремль может начать атаку в Балтийском море, чтобы рассорить Альянс и показать его слабость. Об этом сообщает The Times.

Россия может атаковать остров в Балтийском море: заявление Швеции

Швеция готовится к возможному испытанию НАТО, которое может готовить Россия. Глава вооруженных сил Швеции Михаэль Классон заявил, что Россия может оккупировать остров в Балтийском море в любое время, «хоть завтра».

Так, РФ может попытаться раскрыть разногласия в Альянсе, поскольку президент США Дональд Трамп обещал выйти из НАТО.

Предварительные обсуждения возможного нападения РФ на НАТО ограничивались введением войск на территории вблизи восточного фланга. Однако европейские стратеги озабочены возможной атакой России на море. Особенно атаками на острова в Балтийском море.

Российские вооруженные силы периодически сопровождают собственный теневой флот. Известно о случае атаки вооруженных сил РФ на военно-морское судно как минимум одной страны из Альянса.

«Я считаю важным подчеркнуть, что нам нужно быть начеку и сдерживать Россию от подобных авантюр благодаря нашему присутствию в интересных районах на Севере и, конечно, в Балтийском море», — заявил Михаэль Классон.

В сентябре 2025 года шведские вооруженные силы опубликовали отчет, в котором был сценарий нападения России на шведский остров Готланд. Там рассматривались варианты десантной или воздушной атаки. Но, по мнению Классона, для России есть другие, более «заманчивые» острова.

В Балтийском море насчитывается около 400 тысяч островов. Военная разведка Швеции предупреждает, что угроза России продолжит расти. По их данным, РФ уже имеет возможность напасть в непосредственной близости от Швеции, однако для большого нападения с оккупацией территорий требуется еще пять лет.

«Я также не исключаю, что они будут готовиться к определенному виду военного противостояния с целью фактического возобновления определенной формы геополитического расширения, напоминающего старую Российскую империю, возможно даже Советский Союз», — подытожил Михаэль Классон.

Он также отметил, что война в Украине не дает россиянам перегруппировать силы и сконцентрировать их на восточном фланге НАТО.

Путин нацелился на Балтию — какие страны могут попасть под удар

Россия может работать над информационными и вооруженными провокациями в регионе Балтийского моря. Об этом свидетельствуют последние заявления российских политиков и законопроекты, за которые голосуют депутаты страны-агрессора.

Военные аналитики предупреждают о возможном захвате Сувальского коридора. Также существует угроза создания «народных республик» в эстонской Нарве.

Кроме того, россияне могут нарушить воздушное пространство НАТО по сценарию «ответа» на вымышленные «атаки» украинских БпЛА через воздушное пространство стран Балтии.

Помощник Путина Николай Патрушев заявил, что Финляндия и страны Балтии помогают Украине наносить удары по РФ, предоставляя свое воздушное пространство для атак. Он назвал это «прямым участием НАТО» в атаках на Россию.