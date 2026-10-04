Швеция изменила концепцию действий ВВС на случай нападения России: что предполагает

Флаг Швеции / © pixabay.com

Реклама

Вооруженные силы Швеции приняли новую концепцию применения военно-воздушных сил в случае нападения России.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на Aftonbladet.

Реклама

Руководитель Центра воздушных операций ВВС Швеции полковник Карл Бергквист заявил, что в случае российской атаки Стокгольм больше не будет ограничиваться исключительно оборонительными действиями.

Реклама

Новая концепция предполагает возможность перехода к наступательным операциям и нанесения ударов по целям в глубине территории противника.

Одним из ключевых элементов этой стратегии должны стать целевые истребители JAS 39 Gripen. В материале также упоминаются крылатые ракеты Taurus KEPD с дальностью до 500 км, предназначенные для поражения защищенных наземных целей.

Кроме того, шведские военные рассматривают возможность получения вооружения дальностью до 2000 км. Для сравнения, расстояние между Стокгольмом и Москвой составляет примерно 1200 км.

Что еще меняет Швеция

Новая концепция предполагает также рассредоточение боевой авиации и использование автомобильных дорог как временных взлетно-посадочных полос.

Реклама

Одновременно Швеция планирует усилить противовоздушную оборону и разведывательные возможности с помощью спутников и беспилотников.

Таким образом, в случае нападения страна планирует не только защищать собственное воздушное пространство, но и переносить часть боевых действий в тыл агрессора.

Напомним, что ранее речь шла о том, что в Швеции "кровавые" дроны атаковали посольство России: что известно об инциденте

Новости партнеров

Новости партнеров