ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
67
Время на прочтение
1 мин

Швеция изменила концепцию действий ВВС на случай нападения России: что предполагает

В случае российского нападения Швеция больше не планирует ограничиваться только обороной – новая концепция ВВС предусматривает удары по целям в глубине территории противника.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Флаг Швеции

Флаг Швеции / © pixabay.com

Вооруженные силы Швеции приняли новую концепцию применения военно-воздушных сил в случае нападения России.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на Aftonbladet.

Руководитель Центра воздушных операций ВВС Швеции полковник Карл Бергквист заявил, что в случае российской атаки Стокгольм больше не будет ограничиваться исключительно оборонительными действиями.

Новая концепция предполагает возможность перехода к наступательным операциям и нанесения ударов по целям в глубине территории противника.

Одним из ключевых элементов этой стратегии должны стать целевые истребители JAS 39 Gripen. В материале также упоминаются крылатые ракеты Taurus KEPD с дальностью до 500 км, предназначенные для поражения защищенных наземных целей.

Кроме того, шведские военные рассматривают возможность получения вооружения дальностью до 2000 км. Для сравнения, расстояние между Стокгольмом и Москвой составляет примерно 1200 км.

Что еще меняет Швеция

Новая концепция предполагает также рассредоточение боевой авиации и использование автомобильных дорог как временных взлетно-посадочных полос.

Одновременно Швеция планирует усилить противовоздушную оборону и разведывательные возможности с помощью спутников и беспилотников.

Таким образом, в случае нападения страна планирует не только защищать собственное воздушное пространство, но и переносить часть боевых действий в тыл агрессора.

Напомним, что ранее речь шла о том, что в Швеции "кровавые" дроны атаковали посольство России: что известно об инциденте

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie