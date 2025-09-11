- Дата публикации
Швеция отправила в Польшу самолеты и ПВО
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что после атаки дронами союзники оперативно оказали военную поддержку Варшаве.
После ночной атаки российских дронов 10 сентября Швеция срочно направила в Польшу дополнительные самолеты и средства противовоздушной обороны.
Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш.
По его словам, после ночных атак Польша получает от союзников четкие сигналы о готовности помочь.
«Только что я получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке в Польшу очередной помощи. Речь идет о средствах противовоздушной обороны и самолетах», — рассказал Косиняк Камыш.
Он подчеркнул, что Польша находится в постоянном контакте с партнерами.
Министр также уточнил, что Нидерланды снабжают системы многоуровневой обороны — Patriot и Nasams, средства противодействия дронам, а также направляют 300 военнослужащих.
«Чехия, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия и страны Балтии — все союзники готовы оказать поддержку и делают конкретные заявления», — добавил он.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что применение статьи 4 Североатлантического договора является редкой и серьезной ситуацией.
Ранее сообщалось, что Россия может прибегнуть к провокациям на территории Польши или стран Балтии с использованием так называемых «зеленых человечков» без опознавательных знаков, как это было в Крыму в 2014 году.
Мы ранее информировали, что министр иностранных дел и вице-премьер-министр Польши оценил реакцию страны на инцидент с российскими дронами как эффективную.