Швеция отправила в Польшу самолеты и ПВО

Флаг Швеции

После ночной атаки российских дронов 10 сентября Швеция срочно направила в Польшу дополнительные самолеты и средства противовоздушной обороны.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш.

По его словам, после ночных атак Польша получает от союзников четкие сигналы о готовности помочь.

«Только что я получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке в Польшу очередной помощи. Речь идет о средствах противовоздушной обороны и самолетах», — рассказал Косиняк Камыш.

Он подчеркнул, что Польша находится в постоянном контакте с партнерами.

Министр также уточнил, что Нидерланды снабжают системы многоуровневой обороны — Patriot и Nasams, средства противодействия дронам, а также направляют 300 военнослужащих.

«Чехия, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия и страны Балтии — все союзники готовы оказать поддержку и делают конкретные заявления», — добавил он.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что применение статьи 4 Североатлантического договора является редкой и серьезной ситуацией.

Ранее сообщалось, что Россия может прибегнуть к провокациям на территории Польши или стран Балтии с использованием так называемых «зеленых человечков» без опознавательных знаков, как это было в Крыму в 2014 году.

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел и вице-премьер-министр Польши оценил реакцию страны на инцидент с российскими дронами как эффективную.