Швеция поможет Украине купить до 150 истребителей Gripen: как оплатят огромное соглашение

Истребители Gripen. Фото с сайта saabgroup.com

Реклама

Швеция и Украина добились значительного прогресса в вопросе финансирования крупного соглашения, которое может предусматривать покупку Киевом до 150 новейших истребителей Gripen E. Министр обороны Швеции заявил, что Стокгольм готов частично профинансировать соглашение путем военной помощи, а также использовать другие источники, в том числе замороженные российские активы.

Об этом сообщает Reuters.

Помощь от Швеции и коалиции

Швеция и Украина подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере противовоздушной обороны еще в октябре. Она включает в себя потенциальную возможность экспорта истребителей четвертого поколения Gripen, что, по оценкам, может стать самым большим заказом на самолеты для Швеции.

Реклама

Хотя стоимость потенциального соглашения пока не разглашается, она значительна: например, производитель Saab продал четыре самолета Gripen Таиланда за 5,3 миллиарда шведских крон (около 563 миллионов долларов). Министр обороны Пол Йонсон отметил, что вопрос финансирования "продвигается вперед, и мы тесно сотрудничаем с украинской стороной".

"Мы можем рассмотреть экспортные кредиты, замороженные российские активы и нашу базу для помощи Украине, которая составляет 40 миллиардов крон в следующем году и 40 миллиардов в 2027 году", - заявил Пол Йонсон, перечислив возможные варианты финансирования.

Использование замороженных активов и термины

Пол Йонсон также отметил, что Швеция активно давит на другие страны Европейского Союза, чтобы использовать 200 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования военных усилий Украины. Это стало бы важным источником покрытия стоимости самолетов.

Истребители Gripen считаются аналитиками менее дорогими по сравнению с самолетами пятого поколения, такими как F-35, что делает их привлекательным вариантом для Украины.

Реклама

По срокам премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон еще в октябре назвал соглашение «очень реалистичным», но предупредил, что первые поставки могут состояться примерно через три года. Производитель Saab заявил, что готов наращивать производство Gripen для удовлетворения спроса, а также рассматривает возможность сотрудничества с другими странами, включая Украину и Канаду, для расширения производства за пределами Швеции.