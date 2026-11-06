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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Швеция продолжает проверки на границах: правительство назвало угрозы со стороны России

Пограничный контроль в рамках Шенгенской зоны будет действовать еще полгода – до 11 мая 2027-го.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Флаг Швеции

Флаг Швеции / © pixabay.com

Правительство Швеции продлило контроль на внутренних границах на шесть месяцев. Новое решение будет действовать с 12 ноября 2026 года по 11 мая 2027 года. Власти объяснили его серьезной угрозой общественному порядку и внутренней безопасности. Об этом говорится в сообщении шведского правительства .

В Стокгольме связывают ухудшение ситуации с полномасштабным вторжением России в Украину. По оценке правительства, оно повлекло за собой гибридные угрозы и активность враждебных субъектов, которые передвигаются и действуют в Шенгенской зоне.

Места и порядок проведения проверок будут определяться полицией. Правоохранители будут проверять, имеют ли люди, въезжающие в Швецию, право находиться в стране и действующие документы для удостоверения личности и путешествий.

Напомним, что ранее Швеция выгнала РПЦ из Христианского совета страны: какая причина

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