Швеция разрешила передать Украине судно, подозреваемое в вывозе зерна с оккупированных территорий

Зерно / © Pixabay

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Шведский суд принял решение, открывающее путь к передаче Украине грузового судна Caffa , задержанного в Балтийском море еще в марте этого года. Судьи пришли к выводу, что арест корабля был законным, а дело можно рассматривать в контексте возможного военного преступления.

По данным шведской прокуратуры , судно было остановлено береговой охраной и полицией у южного побережья страны. Власти подозревают, что корабль ходил под фальшивым флагом и нарушал правила мореходства и безопасности судоходства.

Украина обратилась в Швецию с просьбой о правовой помощи в рамках расследования по незаконному вывозу имущества из оккупированных территорий. По версии украинских следователей, судно могло использоваться для транспортировки зерна, вывезенного с территорий, захваченных Россией.

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В решении суда отмечается, что расследуемые действия потенциально могут подпадать под определение военного преступления в соответствии со шведским законодательством. Именно это стало основанием для возможной передачи судна и собранных доказательств украинской стороне.

Владелец судна, компания Caffa Shipping Limited, пытался оспорить арест и добиться освобождения корабля, однако суд отклонил его требования. В то же время решение еще не вступило в силу — у владельцев три недели для подачи апелляции. Только по истечении этого срока судно смогут официально передать Украине.

Как сообщали ранее украинские правоохранители, судно уже находилось в поле зрения из-за подозрений в участии в схемах экспорта украинского зерна из оккупированного Крыма.

Россия вывозит украинское зерно - последние новости

Ранее стало известно, что порты Израиля принимают суда с грузами, которые Россия незаконно вывозит с оккупированных территорий Украины . В частности, речь идет о похищенном зерне.

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Однако израильская компания "Ценципер" отказалась разгружать российский балкер с зерном, незаконно вывезенным с оккупированных территорий Украины. В МИД назвали это положительным шагом и призвали не становиться соучастниками преступления.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что, несмотря на неоднократные предупреждения судна ASOMATOS, разрешили разгрузить 26,9 тыс. тонн похищенной украинской пшеницы в египетском порту Абу-Кир. Это уже четвертый случай так называемого отмывания российского зерна в портах Египта с апреля.

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