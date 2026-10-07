Patriot / © Associated Press

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Швеция развернет зенитно-ракетные комплексы Patriot на востоке Польши, чтобы помочь защитить логистический центр НАТО, играющий ключевую роль в поставке оружия Украине.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, 6 октября, сообщает Reuters .

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Решение Стокгольма предполагает усиление противовоздушной обороны одного из важнейших логистических узлов Североатлантического союза на польской территории. Именно через него проходит большая часть военной помощи, которую западные союзники направляют Украине.

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Ранее Швеция также объявила, что с октября отправит в Польшу истребители Gripen. Они будут участвовать в миссии НАТО по патрулированию и защите воздушного пространства.

Усиление происходит на фоне новых мер Польши по противодействию воздушным угрозам. С начала октября Варшава вводит правила, ускоряющие принятие решений по поражению потенциальных целей в польском воздушном пространстве.

Напомним, Зеленский в США заявил о договоренности о пакете ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. В то же время, он не раскрыл, с кем именно Украина достигла этой договоренности.

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