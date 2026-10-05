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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Швеция выгнала РПЦ из Христианского совета страны: какая причина

Христианский совет Швеции приостановил членство РПЦ из-за шпионажа и войны против Украины.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Храм РПЦ в Вестеросе (Швеция)

Храм РПЦ в Вестеросе (Швеция) / © France24.com

Христианский Совет Швеции приостановил членство Русской Православной Церкви (РПЦ) Московского патриархата.

Об этом передают шведские СМИ.

«Это решение необходимо для того, чтобы Христианский совет Швеции мог продолжать быть независимым голосом церквей, соблюдая принципы честности», — говорится в заявлении совета.

Учитывая агрессивную войну России против Украины и отношения между Кремлем и Московским патриархатом, текущая ситуация с безопасностью сделала невозможным сотрудничество между Христианским советом Швеции и Русской православной церковью Московского патриархата в Швеции с начала войны, добавили в организации.

Ранее шведские спецслужбы предупредили, что РФ использует Русскую православную церковь для «угрожающей безопасности деятельности» в Швеции.

Напомним, что в Швеции РПЦ «случайно» построила церковь в 300 метрах от аэродрома НАТО.

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