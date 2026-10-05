Швеция выгнала РПЦ из Христианского совета страны: какая причина

Храм РПЦ в Вестеросе (Швеция) / © France24.com

Реклама

Христианский Совет Швеции приостановил членство Русской Православной Церкви (РПЦ) Московского патриархата.

Об этом передают шведские СМИ.

Реклама

«Это решение необходимо для того, чтобы Христианский совет Швеции мог продолжать быть независимым голосом церквей, соблюдая принципы честности», — говорится в заявлении совета.

Реклама

Учитывая агрессивную войну России против Украины и отношения между Кремлем и Московским патриархатом, текущая ситуация с безопасностью сделала невозможным сотрудничество между Христианским советом Швеции и Русской православной церковью Московского патриархата в Швеции с начала войны, добавили в организации.

Ранее шведские спецслужбы предупредили, что РФ использует Русскую православную церковь для «угрожающей безопасности деятельности» в Швеции.

Напомним, что в Швеции РПЦ «случайно» построила церковь в 300 метрах от аэродрома НАТО.

Новости партнеров

Новости партнеров