Швейцария будет платить украинцам за возвращение домой: сколько можно получить

Указанные суммы колеблются от 1000 до 4000 швейцарских франков (1090 и 4355 долларов США) на человека в зависимости от периода отправления.

Швейцария будет платить украинским беженцам от 1000 до 4000 долларов в случае добровольного возвращения на родину.

Об этом SwissInfo со ссылкой на правительство этой страны.

Правительственная стратегия возвращения украинских беженцев из Швейцарии предусматривает окно выезда от шести до девяти месяцев.

Также читайте Украинские беженцы в Европейском Союзе: какие льготы и права у них есть и что будет дальше

Планы базируются на отмене статуса временной защиты S через два-три года после начала войны, то есть в 2024 или 2025 годах. Согласно планам швейцарских властей, к этому времени примерно 70 тысяч украинцев смогут вернуться домой, 80% из них добровольно. Остальные 20%, или 14 000 человек, ждали бы истечения срока пребывания.

Ожидается, что этот процент будет разным в зависимости от продолжительности войны и степени разрушений в Украине. Чем дольше пребывание в Швейцарии, тем меньше вероятность того, что человек захочет уехать по собственному желанию.

Таким образом, в отчете делается вывод, что необходимо сделать все возможное для поощрения добровольных отъездов.

Ситуации уязвимых людей будут рассматриваться в каждом частном случае. Швейцария обещает не настаивать на выезде людей, нуждающихся в особой поддержке. Речь идет о примерно 1000 детях без сопровождения взрослых и 1600 человек в возрасте 75 лет и с недостатками здоровья.

Выплаты за выезд будут колебаться от 1000 до 4000 швейцарских франков (соответственно 1037 и 4150 евро) на человека в зависимости от периода выезда.

Ранее сообщалось, что украинцы больше не будут получать соцвыплаты в Польше. В следующем году польские власти планируют отменить социальную поддержку украинцам.

Читайте также: