Швейцария пересмотрит границы с Италией и Францией: стала известна причина

Граница Швейцарии с Италией будет откорректирована в связи с таянием ледников.

Швейцария сменит границы с Францией в кантоне Женева и с Италией вблизи курорта Церматт.

Об этом сообщило издание Swissinfo.

Швейцария планирует корректировать границы с Италией и Францией из-за таяния ледников. Причина корректировки вдоль границы с Италией заключается в том, что значительные участки в этом районе определяются водоразделом или линиями постепенно уменьшающихся хребтов ледников. Изменения произойдут в районе курорта Церматт.

В мае прошлого года Швейцария и Италия согласовали соглашение о корректировке границы с учетом экономических интересов обеих сторон. Аналогичные корректировки планируются и в кантоне Женева по границе с Францией.

Правительство Швейцарии получило разрешение на подписание соглашения по корректировке границы, но Италия еще должна официально утвердить эти изменения. Относительно границы с Францией корректировка обусловлена ренатурализацией рек, поскольку около половины границы проходит через водоемы. Также через строительство новой трансграничной трамвайной линии следует внести изменения в границах между муниципалитетами Перли-Серта и Бардоннекс. Французско-швейцарская комиссия уже подготовила три соглашения, касающиеся демаркации границы в трех регионах Женевы.

Напомним, ученые Национального антарктического научного центра обнаружили, что быстрое таяние некоторых антарктических ледников может быть вызвано нетипичным горячим ядром в атмосфере, которое образуется в результате наложения двух потоков теплого воздуха.

Читайте также: