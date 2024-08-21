Федеральный совет Швейцарии в среду, 21 августа, принял решение о присоединении к 14-му пакету санкций Европейского Союза против Российской Федерации, объявленному 24 июня. Мероприятия вступят в силу 27 августа.

Об этом сообщил правительственный портал Швейцарии.

"21 августа Федеральный совет принял решение о принятии дополнительных мер 14-го пакета санкций ЕС против России. Эффективная реализация санкций против России и международная координация имеют большое значение для Федерального совета", – говорится в заявлении правительства Швейцарии.

В частности, Швейцария поддержала запрет на российские алмазы, а также санкции в отношении 69 человек и 47 организаций.

Федеральный совет также пролонгировал возможность получения разрешений на вывод инвестиций из российской экономики. Цель этого шага – обеспечить швейцарским компаниям условия для законного прекращения деятельности на территории РФ.

Кроме того, 14-й пакет санкций ЕС предусматривает ряд дополнительных мер, которые сейчас подробно изучаются в правительстве Швейцарии. Федеральный совет обсудит эти меры в установленном порядке.

Напомним, по мнению Евгения Чичваркина, западные санкции только укрепили путинский режим и сделали его более независимым.

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