Швейцария поддержала ужесточенные санкции ЕС, но российских пропагандистов не запретила

Швейцария поддержала ужесточенные санкции ЕС, но российских пропагандистов не запретила

В финансовом секторе запрещены операции с некоторыми российскими государственными предприятиями и предоставление рейтинговых услуг.

В пятницу, 25 марта, правительство Швейцарии приняло дополнительные санкции против Москвы, соответствующие четвертому пакету ограничений ЕС. Однако Федеральный совет решил не прекращать вещание российских пропагандистов Sputnik и Russia Today.

Об этом говорится в пресс-релизе на официальной странице правительства Швейцарии.

"В ответ на продолжающееся вторжение России в Украину Федеральный совет 25 марта принял решение принять последний пакет санкций против России. Меры вступят в силу 25 марта в 23:00", — говорится в сообщении.

В соответствии с этим решением в Россию запрещен экспорт товаров и сопутствующих услуг для предприятий в сфере энергетики. Также запрещено управлять российскими энергетическими компаниями в Швейцарии и предоставлять таким субъектам кредиты или другие финансовые ресурсы.

Швейцария также запрещает импорт изделий из железа и стали из России и экспорт в Россию товаров роскоши и товаров, предназначенных для морского судоходства.

В финансовом секторе запрещены операции с некоторыми российскими государственными предприятиями и предоставление рейтинговых услуг.

"Это значит, что все меры, входящие в четвертый пакет санкций ЕС, выполнены", – говорится в пресс-релизе.

Федеральный совет также подчеркивает, что Швейцария придерживается санкций, введенных ЕС 9 и 15 марта в ответ на вторжение России в Украину.

В то же время Швейцария решила не выполнять санкции ЕС от 1 марта по приостановке вещания российских СМИ Sputnik и Russia Today.

"Несмотря на то, что эти каналы используются Российской Федерацией для распространения целенаправленной пропаганды и дезинформации, Федеральный совет считает, что эффективнее противостоять ложным и вредным утверждениям фактам, чем предотвращать их распространение", — говорится в пресс-релизе.

Напомним, посредником в переговорах по прекращению войны России против Украины вызвался стать президент Швейцарии Игнацио Кассис.

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