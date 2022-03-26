Швейцария поддержала ужесточенные санкции ЕС, но российских пропагандистов не запретила

В финансовом секторе запрещены операции с некоторыми российскими государственными предприятиями и предоставление рейтинговых услуг.
В пятницу, 25 марта, правительство Швейцарии приняло дополнительные санкции против Москвы, соответствующие четвертому пакету ограничений ЕС. Однако Федеральный совет решил не прекращать вещание российских пропагандистов Sputnik и Russia Today.
Об этом говорится в пресс-релизе на официальной странице правительства Швейцарии.
"В ответ на продолжающееся вторжение России в Украину Федеральный совет 25 марта принял решение принять последний пакет санкций против России. Меры вступят в силу 25 марта в 23:00", — говорится в сообщении.
В соответствии с этим решением в Россию запрещен экспорт товаров и сопутствующих услуг для предприятий в сфере энергетики. Также запрещено управлять российскими энергетическими компаниями в Швейцарии и предоставлять таким субъектам кредиты или другие финансовые ресурсы.
Швейцария также запрещает импорт изделий из железа и стали из России и экспорт в Россию товаров роскоши и товаров, предназначенных для морского судоходства.
В финансовом секторе запрещены операции с некоторыми российскими государственными предприятиями и предоставление рейтинговых услуг.
"Это значит, что все меры, входящие в четвертый пакет санкций ЕС, выполнены", – говорится в пресс-релизе.
Федеральный совет также подчеркивает, что Швейцария придерживается санкций, введенных ЕС 9 и 15 марта в ответ на вторжение России в Украину.
В то же время Швейцария решила не выполнять санкции ЕС от 1 марта по приостановке вещания российских СМИ Sputnik и Russia Today.
"Несмотря на то, что эти каналы используются Российской Федерацией для распространения целенаправленной пропаганды и дезинформации, Федеральный совет считает, что эффективнее противостоять ложным и вредным утверждениям фактам, чем предотвращать их распространение", — говорится в пресс-релизе.
Напомним, посредником в переговорах по прекращению войны России против Украины вызвался стать президент Швейцарии Игнацио Кассис.
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