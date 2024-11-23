Швейцария прекратила экспорт боеприпасов польским компаниям: подробности скандала

Правительство Швейцарии запретило экспорт боеприпасов в Польшу из-за высокого риска перенаправления их в Украину.

Правительство Швейцарии приостановило экспорт боеприпасов от швейцарской компании в Польшу, после того, как стало известно, что 645 малокалиберных патронов швейцарского производства были переданы Украине, а это нарушает швейцарское законодательство.

Об этом сообщает Associated Press.

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии сообщил, что экспорт в польскую компанию будет запрещен из-за «высокого риска перенаправления» товара в Украину.

Расследование было начато после того, как в ноябре прошлого года американское издание Defense One опубликовало информацию о получении украинской компанией 645 тысяч бронебойных патронов для винтовок, производимых компанией SwissP Defense и доставленных польским импортером UMO.

"Расследование показало, что швейцарский производитель и польская компания подписали дилерское соглашение, в котором отмечено, что польская компания имеет право перепродавать боеприпасы только в Польше", — говорится в сообщении секретариата.

Расследование установило, что польская компания не выполнила свои обязательства перед швейцарским производителем, в результате чего боеприпасы попали в Украину.

Компания SwissP Defense в письме заявила, что всегда соблюдает швейцарские законы и отказалась комментировать свои отношения с клиентами.

Швейцария традиционно придерживается нейтралитета в войнах, и ее законодательство запрещает экспорт военной техники в страны, находящиеся в конфликте. В то же время правительство Швейцарии поддержало экономические санкции ЕС против России из-за ее вторжения в Украину в 2022 году.

Напомним, правительство Швейцарии продлило временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2026 года, сохранив все социальные льготы для имеющих статус S.

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