Швейцария принимает украинских беженцев: какие условия и выплаты (фото)

Швейцария оказывает помощь гражданам Украины, которые были вынуждены покинуть дом из-за войны. Беженцы могут въезжать в Швейцарию без биометрического паспорта и визы и находиться в стране без регистрации в течение 90 дней. Затем беженцы могут получить статус временной защиты – статус S.

Сайт ТСН.ua рассказывает, какую помощь оказывают украинцам в Швейцарии. Рассказываем об условиях проживания, размере финансовой помощи, медицинской помощи и обучении.

Кто может получить временную защиту в Швейцарии

Статус S дает право на проживание в Швейцарии в течение одного года, с последующим продлением срока пребывания. В ноябре Федеральный совет страны продлил действие программы до 4 марта 2024 года. Европейский союз намерен продлить временную защиту украинских беженцев до 2025 года.

Процедура оформления защиты состоит из трех этапов: заполнение заявления, предоставление персональных данных и отпечатков пальцев. После регистрации и оформления статуса S украинцев распределяют в один из кантонов страны, их всего 26.

Жилье для украинцев в Швейцарии

После приезда в кантон украинцев поселяют в центре приема беженцев. Условия разные, но чаще всего в комнате проживает до 20 человек. В порядке очереди вас могут переселить в семью, готовую принять беженцев. Чаще этот процесс длится до нескольких недель.

Медицинская помощь для беженцев в Швейцарии

После оформления статуса S украинцы получают право на бесплатную первичную медицинскую помощь: прием врачей, консультации, диагностика и бесплатное лекарство по рецепту. Условия могут немного отличаться в зависимости от региона Швейцарии.

Украинцы в Швейцарии/Фото: Today.com

Выплаты для беженцев в Швейцарии

На шестом месяце полномасштабной войны в Украине правительство Швейцарии заявило о более жестких условиях начисления денежных выплат украинцам. Финансовая помощь составляет 1500 швейцарских франков (1510 евро) в месяц. Однако выплату получают не все беженцы. Каждая заявка на выплату рассматривается отдельно с учетом финансового положения конкретного человека или семьи. Раньше доходы и имущество не принимались во внимание.

Образование для беженцев в Швейцарии

Украинские дети могут посещать школы Швейцарии бесплатно.

Подробную информацию на украинском языке о процедуре предоставления убежища в Швейцарии можно найти на сайте Государственного секретариата по вопросам миграции.

Швейцария отказывает в повторной защите, но исключение могут сделать для украинцев, переезжающих из стран, перегруженных большим количеством беженцев.

Напомним, что правила въезда в страны ЕС усилятся с 2024 года. Изменения коснутся украинцев и жителей других безвизовых стран – для пересечения границы придется получать специальное разрешение ETIAS и платить за него сбор в размере 7 евро. Также нужно будет заполнить специальную анкету, которую должны одобрить.

Читайте также: