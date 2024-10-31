Швейцария впервые с начала большой войны депортировала украинцев – СМИ

Швейцария впервые с начала полномасштабной войны депортировала троих украинцев. Речь идет о гражданах Украины, совершивших уголовные преступления.

Об этом сообщает издание NZZ.

Самолет с украинцами отправился из аэропорта Цюриха 30 октября. На борту спецрейса, кроме депортированных, было несколько офицеров полиции для сопровождения.

По информации издания, депортационный рейс состоялся в Польшу, откуда троих преступников наземным транспортом должны были доставить в Украину. Как именно они пересекают границу, непонятно, как и то, что с ними произойдет на Родине.

Информацию подтвердил Государственный секретариат по миграции.

"Действительно, три человека были репатриированы в Украину спецрейсом", – сообщили там в ответ на запрос.

Это осужденные преступники, выдворенные из страны. Дополнительную информацию о людях не предоставили из-за защиты данных и конфиденциальности.

"Одно можно сказать точно: люди, высылаемые из страны через суд, не совершали мелких преступлений. Они должны были быть обвинены в тяжких преступлениях, таких как ограбление, лишение свободы или телесные повреждения. Свои преступления они совершили в кантоне Цюрих, где были осуждены и выдворены из страны", – говорится в статье.

В Госсекретариате по миграции объяснили, оправдано ли для Швейцарии депортировать людей – даже если они преступники – в страну, которая находится в состоянии войны:

"Для осужденных преступников, выдворенных из страны, обоснованность их возвращения не требует проверки". Единственное, что нужно проверить, это приемлемость, то есть вопрос о том, угрожает ли лицу преследование или серьезное нарушение прав человека после депортации. В случае с тремя украинцами проблем явно не увидели.

"Возможное поступление на военную службу в этом контексте не является препятствием", — отметили в ведомстве.

К слову, ранее в Польше заявили, что будут депортировать нарушивших закон украинцев с запретом въезда в Шенгенскую зону.

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