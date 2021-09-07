Швейцария выдвинула на "Оскар" фильм "Ольга" об украинской гимнастке и Революции Достоинства

Он будет претендовать на номинацию в категории "Лучшая международная художественная лента".
Швейцария выдвинула на "Оскар" фильм "Ольга" — об украинской гимнастке и Євромайдане.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 7 сентября.
По сценарию, главная героиня — 15-летняя гимнастка должна выбрать между Швейцарией, где она тренируется, и Украиной, где ее мать-журналистка освещает события Революции Достоинства.
Фильм снимали совместно Швейцария, Украина и Франция. Он уже получил награду за сценарий секции "Неделя критики" на нынешнем Каннском кинофестивале.