Швейцария заморозила 1,3 млрд евро известного российского олигарха

Расследование осуществляется на фоне подозрений в нарушении санкционного режима и отмывании денег.

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики Швейцарии) предварительно заблокировал 1,3 млрд. евро подсанкционного российского миллиардера Сулеймана Керимова.

Об этом пишет швейцарская газета Le Temps.

Правоохранители Швейцарии провели 8 обысков по уголовному делу, которое Федеральная прокуратура страны возбудила еще в 2023 году.

Пока расследование продолжается в отношении четырех человек и еще одного "неустановленного лица", по подозрению в отмывании/легализации преступных капиталов и нарушении законодательства, регулирующего в Швейцарии введение санкций в отношении иностранных государств в части, касающейся ситуации вокруг Украины.

Было принято решение о предварительной заморозке активов на сумму более 1,3 млрд. швейцарских франков, принадлежащих Сулейману Керимову.

Две процедуры, уголовная и административная, направлены на возможный обход санкций против России, а также на отмывание денег. В отношении четырех человек проведено восемь обысков.

Аресты совершены не были, поскольку в Швейцарии действует презумпция невиновности. Федеральная прокуратура Швейцарии и SECO продолжают свои разбирательства и, как заявляет Прокуратура, "пока, исходя из интересов следствия, они не дают по этому вопросу никаких дальнейших комментариев".

Что известно о Сулеймане Керимове

Уроженец Дагестана миллиардер Сулейман Керимов связан с Кремлем. Сулейман Керимов, включенный в западный список санкций, является одним из ближайших советников президента РФ Владимира Путина. Состояние 56-летнего олигарха оценивается в 14,6 млрд долларов.

Также Керимов привлекался в суд во Франции за неуплату налогов.

Керимов является владельцем золотодобывающей компании "Полюс" и находится под санкциями США, Великобритании и ЕС.

В 2022 году власти Фиджи по запросу США конфисковали 348-футовую яхту олигарха Amadea, о чем ранее сообщал ТСН.ua.

Олигарх известен обществу и своими громкими любовными историями. В разное время любовницами женатого Керимова называли ряд российских певиц и телеведущих, в частности, пропагандисток Ксению Собчак и Тину Канделаки.

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