Швейцария значительно нарастила импорт российского золота после начала вторжения в Украину

В Швейцарии не видят связи с резким спросом на российское золото и агрессией против Украины.

Швейцарские заводы после начала войны в Украине скупили на переработку 75 тонн золота из России, пользуясь тем, что его завозили через Британию и, таким образом, это не нарушало санкции.

Об этом говорится в расследовании швейцарских изданий SRF и Die Wochenzeitung.

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Журналисты установили, что за последние два года швейцарские заводы, на которых очищают золото, переработали большое количество завозимого через Лондон материала.

Всего за последние годы через швейцарские заводы прошло 110 тонн золота на сумму более шести миллиардов швейцарских франков (6,6 миллиарда долларов). После начала войны было переработано 75 тонн.

Сообщается, что к началу войны Швейцария закупала в среднем 20 тонн российского золота в год, а всего за пять месяцев 2023 года в Швейцарию завели уже 38 тонн золота из России. Также за сотенный год значительно вырос экспорт российского золота в Британию.

Эксперты, с которыми поговорили издания, отмечают, что значительное увеличение продаж золота могло быть подготовкой к полномасштабной войне, а также стало дополнительным источником дохода в условиях санкций.

"Если швейцарские афинажные заводы сейчас импортируют и переплавляют это золото, это юридически беспроблемно, но нравственно сомнительно", — объясняет бывший профессор уголовного права и эксперт по торговле золотом Марк Пит.

В то же время, на заводах по переработке золота не видят связи с резким спросом на российское золото и агрессией против Украины. Там заявляют, что золото было введено в Британию до начала полномасштабного вторжения и введения санкций.

Напомним, что в Швейцарии с августа 2022 года действует запрет на покупку, импорт или транспортировку золота из России. В таможенной службе страны заявили, что за последнее время не были зафиксированы нарушения законодательства при импорте золота в страну.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Швейцарии не разрешило реэкспорт 96 танков Leopard 1, которые после модернизации в Германии должны быть переданы Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что немецкий канцлер Олаф Шольц раскритиковал Швейцарию из-за ее нежелания разрешить передачу швейцарских боеприпасов ВСУ.

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