UBS всегда славился осторожным подходом к работе с российским бизнесом.

Швейцарский банк UBS, крупнейший банк Швейцарии, принял решение о прекращении обслуживания значительной части российских граждан, ставших его клиентами из-за процесса поглощения Credit Suisse.

Об этом на своей странице в соцсети написал председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам Даниил Гетманцев.

UBS обратил внимание на до 75% базы иностранных клиентов Credit Suisse, большинство из которых являются россиянами со средствами сомнительного происхождения. Отказ от обслуживания этих клиентов явился следствием высоких репутационных рисков, которые приносит сотрудничество с такими клиентами.

UBS всегда слыл осторожным подходом к работе с российским бизнесом, в то время как Credit Suisse был известен своей открытостью к операциям с российскими олигархами, и, соответственно, рисковал своей репутацией. Получив доступ к клиентам Credit Suisse, UBS тщательно исследовал эти данные.

Параллельно с этим специальная комиссия Швейцарского парламента проводила расследование причин краха Credit Suisse и его деятельности в последние годы. Информация, обнаруженная в результате этого расследования, была настолько чувствительна, что решили засекретить результаты на 50 лет.

UBS выдало официальное заявление, в котором заявило, что они практикуют более консервативный подход к оценке потенциальных клиентов по сравнению с Credit Suisse. И их главное стремление заключается в сохранении репутации, приоритета управления рисками и корпоративной культуры в организации.

В июне было окончательно подтверждено, что UBS запретил Credit Suisse принимать новых клиентов из России, Белоруссии и других стран. Эта мера была введена с целью предотвращения отмывания денег, снижения рисков взяточничества и коррупции.

Напомним, что Путин готовится к еще большей и продолжительной войне в Украине.

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