Швейцарский производитель шоколада Lindt уходит с рынка России

В марте компания заявляла, что временно останавливает бизнес в России.

Швейцарская компания-производитель шоколада Lindt & Sprüngli Group решила окончательно уйти с российского рынка.

Об этом говорится в официальном заявлении компании.

"После объявления 9 марта 2022 года Lindt & Sprüngli Group решила покинуть российский рынок. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с местными нормами", — заявили в компании.

Швейцарская компания Lindt & Spruengli – мировой лидер в секторе премиального шоколада. Компания производит шоколад на 12 предприятиях в Европе и США. Ее продукция продается через 32 дочерних компании и региональных офисов.

Напомним, крупнейший в мире производитель лифтов Otis уходит с рынка России.

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