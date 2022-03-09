Швейцарский шоколад Lindt больше не будут продавать в России

Швейцарский шоколад Lindt больше не будут продавать в России

Компания немедленно закроет все свои магазины в РФ.

Швейцарская компания-производитель шоколада Lindt временно останавливает бизнес в России.

Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе компании.

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"Мы переоценили нашу деловую деятельность в России и решили немедленно закрыть наши магазины и приостановить все наши поставки в Россию", – говорится в заявлении компании.

"Наши местные (в РФ – ред.) сотрудники будут продолжать получать нашу поддержку, и мы будем поддерживать с ними тесный контакт", – добавили в Lindt.

Заметим, что компания Lindt&Sprüngli работает более 175 лет в секторе шоколада премиум-класса. Фирма имеет 11 фабрик в Европе и США.

Напомним, 9 марта стало известно, что компания Amazon прекращает работать в РФ и не будет больше отправлять товары туда. Кроме того, компания больше не будет принимать заказы от российских клиентов на свою видеоигру.

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