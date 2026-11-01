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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Швейные иглы и гвозди в шоколаде на Хэллоуин: полиция расследует опасные детские сладости

В нескольких регионах Германии дети обнаружили иглы, гвозди и шурупы в конфетах, собранных на Геловин. Полиция расследует инциденты и дала советы родителям.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Швейные иглы и гвозди в шоколаде на Хэллоуин: полиция расследует опасные детские сладости

© Pexels

В нескольких регионах Германии дети обнаружили иглы, гвозди и другие металлические предметы в сладостях, собранных во время празднования Геловина. Полиция подозревает, что в некоторых случаях конфеты могли нарочно повредить. Правоохранители расследуют возможные случаи покушения на причинение опасных телесных повреждений.

Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на полицию.

Подобные находки зафиксированы в Тюрингии, Баден-Вюртемберге, Баварии, Нижней Саксонии и Рейнланд-Пфальце. Откуда именно происходят опасные сладости, в большинстве случаев пока неизвестно.

Иглы в конфетах и вафлях: что известно о случаях

В городе Лайнефельде-Ворбис в Тюрингии полиция предполагает, что иглы могли специально поместить в сладости. Вечером в субботу дети обходили дома в районе Винцингероде, поэтому установить, где именно они получили опасные конфеты, пока не удалось. Правоохранители открыли расследование по подозрению в покушении на причинение опасных телесных повреждений.

Похожий случай произошел в Гербслебене. Там иглу нашли в жевательной конфете.

В Баден-Вюртемберг об опасных находках сообщили жители двух населенных пунктов. В Фильдерштадте две семьи обнаружили несколько игл в двух молочно-ореховых вафельных батончиках, которые дети принесли домой после уборки сладостей. По данным полиции, снаружи металлические предметы не были видны. Правоохранители также предполагают, что кто-то мог специально поместить их в сладости.

В Рилязинген-Ворблингене в отдельно упакованных вафельных батончиках обнаружили посторонние металлические предметы. Что именно это было за предметы, сначала установить не удалось.

Несколько сообщений поступило и из Баварии. В Ландсхут родители обнаружили шурупы в жевательных конфетах и шоколадных батончиках, которые дети принесли домой. В западной части Нюрнберга и в Нойбурге дети обнаружили иглы в шоколадных батончиках. Во всех этих случаях взрослые заметили опасные предметы еще до того, как дети успели отведать сладости. По информации полиции, никто не пострадал.

Опасный предмет обнаружили даже в купленном шоколаде

Частный случай зафиксировали в городе Гарбсен близ Ганновера. Женщина сообщила полиции, что нашла швейную иглу в шоколадном батончике, приобретенном в продуктовом магазине еще в пятницу. По ее словам, в тот же вечер она обнаружила посторонний предмет внутри сладостей. Ни упаковка, ни сам батончик не имели заметных признаков вмешательства. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

В Ганновере девятилетняя девочка, которая вместе со взрослыми ходила от дома к дому, нашла швейные иглы в трех отдельно упакованных сладостях — одном шоколадном батончике и двух жевательных конфетах. Ребенок не пострадал.

В Бремене мать, гулявшая с детьми на Геловин, обнаружила гвоздь в шоколадном батончике. Еще одну иглу нашли в подаренном шоколадном батончике в Зальцгиттере. В обоих городах полиция расследует возможные случаи покушения на причинение опасных телесных повреждений.

В то же время не все подозрительные находки оказались следствием чьих-либо умышленных действий. В городе Аппенгайм в Рейнланд-Пфальце мальчик обнаружил жевательную конфету с двумя маленькими магнитами. Однако расследование показало, что посторонние лица не вмешивались в производство или упаковку сладостей. По версии полиции, магниты попали в конфету случайно.

Что делать, если ребенок нашел подозрительную конфету

Полиция советует не выбрасывать подозрительные сладости и их упаковку, а сохранить их и обратиться в ближайший участок. Родителям также рекомендуют не доставать посторонние предметы самостоятельно, чтобы не повредить возможные доказательства.

Подобные случаи в Германии были и раньше. В частности, в 2025 году женщина в Средней Франконии нашла в конфете своей дочери гвоздь длиной около двух сантиметров.

Напомним, ранее певица Наталья Могилевская похвасталась образом 6-летней дочери на Геловин и впервые показала ее лицо.

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