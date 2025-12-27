Швейцария не сможет защитить себя от нападения России: тревожное заявление главнокомандующего

Флаг Швейцарии / © Shutterstock

Миф о полной безопасности и неприкосновенности «нейтрального статуса» рассеивается на глазах. Швейцария, которая веками оставалась в стороне от больших конфликтов, заговорила о своей неспособности противостоять серьезной военной агрессии.

Об этом заявил главнокомандующий швейцарской армией Томас Зюссли в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung.

Ситуация в вооруженных силах одной из богатейших стран мира оказалась далекой от идеала. Главный военный страны прямо заявил, что в случае полномасштабного вторжения Швейцария не устоит самостоятельно.

«Что мы не можем, так это отражать угрозы с расстояния или, тем более, полноценное нападение на нашу страну», — констатировал Зюссли.

Причина такой беспомощности кроется в хроническом недофинансировании оборонных нужд и иллюзии безопасности. По словам главкома, в войсках наблюдаются значительные пробелы с техникой и базовым снаряжением. Цифры, которые он озвучил, шокируют:

«Тревожно отдавать себе отчет, что в реальной чрезвычайной ситуации только треть всех солдат будет полностью экипирована».

Зюссли подчеркнул, что пора перестать обманывать общество.

«Для меня стало ясно: теперь необходима жестокая честность. Общественность и политики не должны верить в способность армии защитить себя, если это не так», — отметил он.

Почему Швейцария оказалась не готова к войне

Главнокомандующий выделил три основные причины, по которым страна до сих пор оставалась беззаботной перед лицом глобальных угроз. Первая — отсутствие исторической травмы войны, ведь последний конфликт на территории страны (Зондербундская война) произошел еще в 1847 году.

«Поэтому у нас нет коллективной памяти о войнах, в отличие, например, от Эстонии или Польши», — считает военный.

Вторая причина — обманчивое ощущение географической удаленности от фронта. Зюссли напомнил, что российская угроза гораздо ближе, чем кажется рядовым швейцарцам.

«Во-вторых, война в Украине многим кажется далекой, но на самом деле между нами и Украиной находятся только две страны: Венгрия и Австрия», — подчеркнул главком.

Третий фактор — это слепая вера в то, что статус нейтралитета является магическим щитом от ракет и танков. Зюссли жестко раскритиковал это убеждение, напомнив уроки истории.

Существует представление о том, что нейтралитет автоматически обеспечивает защиту, но это исторически неправильно. Есть несколько нейтральных стран, которые были безоружны и были вовлечены в войну. Нейтралитет ценен только в том случае, если его можно защитить оружием», — подытожил он.

Напомним, глава Пентагона Пит Гегсет также сравнил нынешнюю международную ситуацию с 1939 годом, когда началась Вторая мировая война. Выступая в военно-морском колледже Форт Мак-Нэйр, он заявил, что США должны срочно перевести оборонные закупки на «военные рельсы» и готовиться к сдерживанию растущих угроз. Гегсет подчеркнул, что противники Вашингтона активно наращивают военные возможности и технологии, а реакция США остается слишком медленной.