Швейцария начала референдум, который может разрушить санкционное давление на Россию / © Associated Press

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В воскресенье, 27 сентября, швейцарские избиратели решают на референдуме судьбу политической инициативы правоконсервативных сил по закреплению более жесткого понимания нейтральности. Главным вопросом национального голосования стало предложение запретить стране вводить экономические ограничения против государств, ведущих войну.

О возможных последствиях этих политических перемен для Украины пишет Deutsche Welle.

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Запрет на санкции и союзы

Инициатива «Сохранение швейцарского нейтралитета» предусматривает внесение в конституцию положения о постоянном вооруженном нейтралитете и отказе от участия в конфликтах третьих государств. В случае одобрения документа власти не смогут присоединяться к западным санкциям против России, за исключением обязательных мер Совета Безопасности ООН.

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«Инициатива также предлагает запретить Швейцарии вступать в военные или оборонные союзы и сотрудничать с ними, кроме случаев непосредственного нападения», — отмечают авторы публикации.

Реакция швейцарского правительства

Федеральный совет и парламент категорически выступают против предложенных изменений, поскольку они существенно ограничат возможность государства реагировать на глобальные вызовы. Как отмечает Reuters, чиновники убеждены, что действующее законодательство уже полностью закрепляет статус их страны на международной арене.

«Швейцария была нейтральной, и она обязательно будет оставаться нейтральной», — заверил министр иностранных дел Игнацио Кассис.

Чиновники считают, что жесткие ограничения серьезно снизят пространство для маневра и сотрудничества в сфере безопасности с иностранными государствами. Взаимодействие будет разрешено только после фактического вооруженного нападения, что сделает невозможным любую предварительную подготовку.

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«Тот, кто ждет наступления кризиса, прежде чем проявить готовность к сотрудничеству, опаздывает», — добавил руководитель швейцарского дипломатического ведомства.

Эффективность санкций против России

Этот спорный референдум стал прямой реакцией части общества на решение правительства поддержать масштабные санкции Европейского Союза. По данным Swissinfo, Швейцария заморозила более восьми миллиардов франков российских активов и присоединилась к десяткам ограничений.

«До начала войны около 75 процентов торговли российским углем проходило именно через Швейцарию», — подчеркивают экономические эксперты.

В то же время правительство отвергает критику международных партнеров относительно недостаточного контроля за соблюдением введенных антироссийских санкций. Для усиления мониторинга недавно было создано специализированное следственное подразделение, которое проверяет соблюдение эмбарго на нефть и фиксирует подозрительные операции.

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«Эффективное и безупречное введение санкций против России остается абсолютным приоритетом для нашей власти», — подчеркнул спикер государственного секретариата экономики Фабиан Маенфиш.

Эксперты признают, что российская экономика не потерпела мгновенного краха благодаря переориентации экспорта на рынки Китая и Индии. Однако санкции работают в долгосрочной перспективе, ограничивая доступ Москвы к критически важным западным технологиям и финансовым рынкам.

«Если российский режим начнет давать трещины, отмена санкций сможет стать серьезным предметом торга в любых будущих переговорах», — убежден финансовый эксперт Роберт Бахманн.

Швейцария и Украина — последние новости

Швейцария пытается сохранять статус нейтрального государства и играть более активную роль в вопросах безопасности. В ходе встречи в Женеве президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Швейцарии усиление украинской ПВО, санкционное давление на Россию и дальнейшую поддержку Украины в энергетической сфере.

В то же время для самой Швейцарии война России против Украины стала поводом пересмотреть отдельные подходы к безопасности и нейтралитету. В частности, страна продлила защиту для украинцев, оставив статус S для большинства граждан Украины, по меньшей мере до 2028 года, но при этом изменив правила его получения для отдельных категорий.

Вопрос санкций против России остается частью более широкой европейской дискуссии об эффективности ограничений и готовности государств поддерживать их в дальнейшем. ЕС согласовал 21-й пакет санкций против РФ, однако в ходе переговоров отдельные страны добивались смягчения или изъятия некоторых положений. На этом фоне решение Швейцарии о собственной санкционной политике может иметь значение не только для ее отношений с Россией, но и для общей европейской системы ограничений.

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