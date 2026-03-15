Швейцария запретила пролет американских военных самолетов из-за войны в Иране

Флаг Швейцарии / © Shutterstock

Швейцария закрыла свое воздушное пространство для полетов американских самолетов, которые могут быть связаны с военными действиями против Ирана.

Об этом сообщает Bloomberg.

В субботу федеральное правительство в Берне — столице Швейцарии — заявило, что два запроса на пролет американских разведывательных самолетов над территорией страны, которые планировались на воскресенье, были отклонены.

В то же время три других полета, в том числе два транспортных самолета, правительство согласовало.

В заявлении также отметили, что дальнейшие полеты самолетов США, число которых превышает обычные показатели, могут быть запрещены. Это произойдет в случае, если их цель не будет четко определена или выяснится, что они связаны с войной в Иране.

В правительстве отметили: «Закон о нейтралитете запрещает пролеты над территорией нейтральной страны сторонами конфликта, имеющими военное значение».

Ранее сообщалось, что эксперты предупреждают, что кризис в Иране может повлиять на сокращение производства и поставку удобрений и уже начинает влиять на глобальное производство пищевых продуктов.

Мы ранее информировали, что администрация президента Дональда Трампа отказалась поддержать инициативы союзников с Ближнего Востока по поводу начала дипломатических переговоров по прекращению войны в Иране.