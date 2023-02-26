"Швырнул четыре бутылки и скрылся": в Ленинградской области неизвестный поджог военкомат (фото)

В России, в Ленинградской области, произошел пожар в военкомате.

Об этом сообщает Телеграмма-канал SHOT.

"Около трех ночи неизвестный в черной толстовке и черных брюках, в балаклаве подошел к военкомату на улице Комсомольской, достал из пакета четыре стеклянных бутылки, бросил две из них в здание и скрылся с места преступления. Одна из бутылок залетела в окно Соцфонда, одном здании с военкоматом. Другое — не вспыхнуло. Еще два разбились о металлическую оконную раму" — сообщает SHOT.

Фото: SHOT

Очевидцы вызвали пожарных, потушивших огонь. Пострадавших нет.

По данным источника, выгорела пластиковая облицовка потолка Соцфонда площадью в два квадратных метра, помещение военкомата не пострадало. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили фрагмент шейки от стеклянной бутылки и зажигалку.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Между тем военный эксперт Олег Жданов заявил, что главе Кремля Путину невыгодно объявлять в России всеобщую мобилизацию и военное положение.

Жданов также назвал цели России в войне против Украины в ближайший период.

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