По данным очевидцев, в здание бросили "коктейли Молотова".
В Никосии, столице Кипра, в среду, 26 апреля, вспыхнуло здание Российского центра науки и культуры (РЦНК).
Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.
По данным очевидцев, в здание бросили "коктейли Молотова".
"Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша. Люди эвакуированы. Полиция оцепила здание, на месте работают пожарные", — рассказала руководительница центра Алина Радченко.
Напомним, в российском Курске произошел пожар в ТРЦ.
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