По данным очевидцев, в здание бросили "коктейли Молотова".

В Никосии, столице Кипра, в среду, 26 апреля, вспыхнуло здание Российского центра науки и культуры (РЦНК).

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

По данным очевидцев, в здание бросили "коктейли Молотова".

"Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша. Люди эвакуированы. Полиция оцепила здание, на месте работают пожарные", — рассказала руководительница центра Алина Радченко.

Напомним, в российском Курске произошел пожар в ТРЦ.

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